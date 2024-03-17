Şanlıurfa, fıstık üretiminde Türkiye birincisi

Tarımın başkenti olarak adlandırılan Şanlıurfa verimli toprakları ve ürün çeşitliliği ile Türkiye'de ilk sırada yer alıyor. Kentte Özellikle kırmızı altın olarak nitelendirilen "Fıstık" üretimin büyük bir bölümünü karşılıyor.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak da sosyal medya hesabından Urfa'daki fıstık üretimi ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

"45 MİLYON AĞAÇ BULUNUYOR"

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şanlıurfa'nın tarımsal üretimde Türkiye birincisi olduğu bir başka ürün fıstıktır. 160 bin hektar alanda yıllık 107 bin tonluk üretim hacmiyle açık ara ilk sırada yer alan Şanlıurfa ülke üretiminin %45'ini gerçekleştiriyor. Her geçen yıl artış gösteren fıstık üretim alanlarında şu anda 45 milyon ağaç bulunuyor. Urfa Fıstığı tadı, aroması ve rengiyle benzersiz bir lezzet…" ifadelerine yer verdi.