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Giriş Tarihi: 5.4.2022 10:48 Son Güncelleme: 5.4.2022 11:02

Şanlıurfa- Gaziantep yolunda araç şarampole yuvarlandı: 1 ölü

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa- Gaziantep yolunda araç şarampole yuvarlandı: 1 ölü

Şanlıurfa- Gaziantep yolunda kontrolden çıkan kamyonet şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü hayatını kaybetti.

Şanlıurfa- Gaziantep yolu Nizip yakınlarında meydana gelen kazada, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinden Gaziantep'e kamyonetle yük taşıyan sürücüsünün isminin Yaşar Üstündağ olduğu öğrenilen araç Nizip ilçesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

Araçta bulunan sürücü ağır yaralandı. Sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve Jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı sürücüyü ambulans ile Nizip devlet hastanesine kaldırdı. Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen sürücü kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hayatı kaybeden sürücü Yaşar Üstündağ Suruç ilçesi Harmanalan Mahallesinde defin edileceği belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Şanlıurfa- Gaziantep yolunda araç şarampole yuvarlandı: 1 ölü
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