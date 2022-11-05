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Giriş Tarihi: 5.11.2022 10:20 Son Güncelleme: 5.11.2022 11:12

Şanlıurfa-Gaziantep yolunda korkunç kaza: 1'i çocuk 3 ölü

Şanlıurfa-Gaziantep karayolunda otomobil ile TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i çocuk 3 kişi hayatını kaybetti.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa-Gaziantep yolunda korkunç kaza: 1’i çocuk 3 ölü

Şanlıurfa-Gaziantep karayolunda Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında meydana gelen olayda iddiaya göre, henüz sürücü isimleri belirlenemeyen otomobil ile tır çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken, tırda da büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Kazanın ardından vatandaşların ihbarın üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kazada Mehmet Kızılkaya (60) ve Selviye Kızılkaya'nın (40) hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada ağır yaralanan 5 yaşındaki kız çocuğu Melis K'da kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada hayatlarını kaybeden 2 kişi ise otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı

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Şanlıurfa-Gaziantep yolunda korkunç kaza: 1'i çocuk 3 ölü
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