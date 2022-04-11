Şanlıurfa Göç İdaresi’nde randevu kavgası! 15 gözaltı

İddiaya göre, randevu nedeniyle yaşanan arbedenin ardından İl Göç İdaresi personellerinin şikâyette bulunmadığı öğrenildi. Olay, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Sırrın Mahallesi'nde yer alan İl Göç İdaresi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İl Göç İdaresi personelleri ile Suriyeliler arasında randevu alıp verme nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavgayı gören vatandaşlar emniyet ekiplerine haber verdi.
Olay yerine giden polis ekipleri, olaya karışan 15 Suriyeliyi gözaltına aldı.