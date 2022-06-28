Şanlıurfa İslam ülkelerinin turizm kenti oldu

İnanç turizminin önemli merkezlerinden Şanlıurfa, Cumhuriyet'in 100. yılında "İslam Dünyası Turizm Kenti" payesini almak istiyordu. Bu kapsamda Şanlıurfa'nın, 57 İslam ülkesinin üye olduğu İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)Turizm Kenti başvurusu için Şanlıurfa Turizmi Geliştirme A.Ş. tarafından hazırlanan adaylık dosyası, Şanlıurfa Valiliği ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nce Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı'na iletilmişti. Bakanlık da Şanlıurfa'yı Türkiye'nin turizm kenti adayı olarak göstermişti. Şanlıurfa, İİT'nin mayısta gerçekleştirdiği son toplantıda ön elemeyi geçerek finale kalan 4 kentten biri olmuştu.

İİT'nin Bakü'degerçekleştirilen 11. Turizm Bakanları Konferansı'nda 'Peygamberler Şehri' Şanlıurfa, 2023'ün turizm kenti seçildi. Bakü'deki toplantıda Türkiye'yi Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz temsil etti. Özbekistan'ın Hiva şehri ise 2024 yılının turizm kenti olacak.



ŞANLIURFA VALİSİ SALİH AYHAN İLİMİZ İÇİN BÜYÜK MÜJDE

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Şanlıurfa'nın turizm kenti seçilmesini sosyal medya hesabından "İl için büyük müjde" ifadeleriyle paylaştı. Ayhan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından 4 ülkenin adayı arasından ilimiz 2023 yılı turizm kenti seçildi. Tüm hemşerilerimize hayırlı olsun diyor, ilimiz turizm ve tanıtımı için çok önemli bir müjde veriyoruz" dedi.

Şanlıurfa İslam ülkelerinin turizm kenti olması Şanlıurfa, da büyük sevinçle karşılandı.