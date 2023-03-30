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Giriş Tarihi: 30.3.2023 09:57 Son Güncelleme: 30.3.2023 10:01

Şanlıurfa Jandarmadan ‘şok yol araması’: 26 gözaltı

Şanlıurfa’nın Birecik, Ceylanpınar, Siverek ve Viranşehir ilçelerinde yapılan şok yol aramasında çok sayıda uyuşturucu madde, kaçak cep telefonu ve kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 26 şahıs hakkında soruşturma başlatıldı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa Jandarmadan ‘şok yol araması’: 26 gözaltı

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik Birecik, Ceylanpınar, Siverek ve Viranşehir ilçelerinde son bir hafta içeresinde yapılan "Şok Yol Araması"da narkotik köpeğinde katıldığı araç aramalarında 600 gram esrar maddesi, 100 gram metamfetamin, 4 bin 120 paket gümrük kaçağı sigara, 172 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 725 adet gümrük kaçağı elektronik sigara, 150 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

Aramalarda yakalanan 26 şüpheli şahıs hakkında Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

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Şanlıurfa Jandarmadan ‘şok yol araması’: 26 gözaltı
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