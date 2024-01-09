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Giriş Tarihi: 9.1.2024 22:34

Şanlıurfa merkezli 10 ilde dolandırıcılık operasyonu: 30 gözaltı

Şanlıurfa merkezli 10 ilde; kendilerini telefonda hakim, savcı, avukat, polis ve asker olarak tanıtarak özellikle öğretmenleri dolandıran kişilere yönelik düzenlenen operasyonda, 30 şüpheli gözaltına alındı.

İHA
Şanlıurfa merkezli 10 ilde dolandırıcılık operasyonu: 30 gözaltı

Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kendilerini telefonda hakim, savcı, avukat, polis ve asker olarak tanıtarak özellikle öğretmenleri dolandırdığı belirlenen kişilere yönelik çalışma başlatıldı.

10 İLDE 30 GÖZALTI

Yaklaşık 4 ay süren fiziki ve teknik takibin ardından Şanlıurfa, İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, İzmir, Antalya, Ankara, Gaziantep, Van ve Ağrı'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Şanlıurfa merkezli 10 ilde dolandırıcılık operasyonu: 30 gözaltı
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