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Giriş Tarihi: 21.1.2023 13:56 Son Güncelleme: 21.1.2023 14:01

Şanlıurfa merkezli 5 ilde eş zamanlı dolandırıcılık operasyonu: 22 gözaltı

Şanlıurfa merkezli 5 ilde eş zamanlı dolandırıcılık operasyonunun İletişim yoluyla nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen faillerin tespit edilmesine ve yakalanmasına yönelik yapılan çalışmaların devamında, Şanlıurfa merkezli toplam 5 farklı ilde 136 personelin katılımıyla 19 adreste yapılan eş zamanlı operasyonda 22 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa merkezli 5 ilde eş zamanlı dolandırıcılık operasyonu: 22 gözaltı

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, iletişim yoluyla nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen faillerin tespit edilmesine ve yakalanmasına yönelik yapılan araştırmada; kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtan şüpheli şahısların, vatandaşları maddi ve manevi zarara uğratarak haksız kazanç elde ettikleri tespit edilmesi üzerine 2022 yılı Eylül ayında başlayan planlı çalışmadaki dört aylık süreçte atıcı evi operasyonlarında ve suçüstü yakalamalarda Şanlıurfa merkezli Çorum, Yalova, Bursa, Antalya, Balıkesir, Ankara, İzmir, İstanbul ve Giresun'da 39 şüpheli şahıs yakalanmış, 37 şahıs sevk edildiği ilgili mahkemelerce tutuklandı.

Soruşturmanın devamında Şanlıurfa merkezli İstanbul, Ankara, Denizli ve Bursa'da 44 ekip ve 136 personelin katılımıyla 19 adreste yapılan eş zamanlı operasyonda 22 şüpheli şahıs daha yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyon çerçevesinde yapılan aramalarda ve çalışma sürecinde 53 bin 700 dolar, 210 bin 800 TL, 14 bilezik, 1 altın kolye, 6 gram altın, 1 yarım altın, 1 çeyrek altın, 10 laptop, 79 telefon, 65 sim kartı, 33 flash bellek, 2 adet hard disk, 5 adet hafıza kartı, 4 adet sim kart bloğu, 1 adet tablet, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. 61 şüpheli de yakalandı. Öte yandan yapılan planlı çalışmalar neticesinde şüpheli şahıslarca dolandırılmaya çalışılan vatandaşların 47 milyon 450 bin TL zararları önlendi.

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Şanlıurfa merkezli 5 ilde eş zamanlı dolandırıcılık operasyonu: 22 gözaltı
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