Şanlıurfa merkezli 5 ilde silah operasyonu: 8 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından Silah Ticareti suçunu işleyen faillerin tespit edilmesine ve yakalanmasına yönelik Şanlıurfa merkezli 5 ilde yaklaşık 4 ay sürdürülen çalışmalarda kendi adına veya yakınları aracılığıyla Silah Ruhsatı başvurusunda bulundukları ve daha sonra satın aldıkları ruhsatlı silahları çalıntı süsü vermek suretiyle yasa dışı yollarla yüksek fiyat karşılığında sattıkları anlaşılan 20 kişilik çete tespit edildi.

Şanlıurfa merkezli Gaziantep, Adıyaman, Şırnak ve Bitlis'te adresleri belirlenen şüpheli şahıslara eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 18 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 5 adet ruhsatlı tabanca, 3 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet ruhsatsız tüfek, 462 adet fişek ve çok sayıda çeşitli dijital materyaller ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edilen 18 şüpheliden 8'i tutuklandı, 10 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.