Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa merkezli 5 ilde silah operasyonu: 8 tutuklama
Giriş Tarihi: 27.1.2024 11:30 Son Güncelleme: 27.1.2024 11:38

Şanlıurfa merkezli 5 ilde silah operasyonu: 8 tutuklama

Şanlıurfa merkezli 5 ilde kendi adına veya yakınları aracılığıyla Silah Ruhsatı başvurusunda bulundukları ve daha sonra satın aldıkları ruhsatlı silahları çalıntı süsü vermek suretiyle yasa dışı yollarla yüksek fiyat karşılığında sattıkları anlaşılan çeteye operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda silah ele geçirilirken 20 şüpheli gözaltına alındı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa merkezli 5 ilde silah operasyonu: 8 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından Silah Ticareti suçunu işleyen faillerin tespit edilmesine ve yakalanmasına yönelik Şanlıurfa merkezli 5 ilde yaklaşık 4 ay sürdürülen çalışmalarda kendi adına veya yakınları aracılığıyla Silah Ruhsatı başvurusunda bulundukları ve daha sonra satın aldıkları ruhsatlı silahları çalıntı süsü vermek suretiyle yasa dışı yollarla yüksek fiyat karşılığında sattıkları anlaşılan 20 kişilik çete tespit edildi.

Şanlıurfa merkezli Gaziantep, Adıyaman, Şırnak ve Bitlis'te adresleri belirlenen şüpheli şahıslara eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 18 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 5 adet ruhsatlı tabanca, 3 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet ruhsatsız tüfek, 462 adet fişek ve çok sayıda çeşitli dijital materyaller ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edilen 18 şüpheliden 8'i tutuklandı, 10 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | İzmir'de 5.1 büyüklüğünde deprem! Çevre illerde de hissedildi
Eren Erdem'den Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na zehir zemberek sözler: "CHP tarihinde bir ilk" dedi topa tuttu!
Kanada'dan Türkiye kararı: İsveç'e NATO vizesinin ardından harekete geçtiler! Yeniden başlatılacak...
Murat Kurum'dan İstanbul'a dev projeler! Tek tek açıkladı: Gençlere 100 bin lira hibe, emeklilere 2 bin 500 lira yardım...
CHP'li Battal İlgezdi istifa etti: Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler tek tek tasfiye ediliyor
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Turgut Altınok: Yavaş seçim zamanı Ülkücülüğe sarılıyor!
CHP’ye zehir zemberek sözlerle yüklenen Muharrem İnce yerel seçim kararını açıkladı
İsrail’in zevali
Altınok'tan Ankaralılara müjde! "Durakta bekleme devrini bitireceğiz"
ARKADAŞINA GÖNDER
Şanlıurfa merkezli 5 ilde silah operasyonu: 8 tutuklama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA