Şanlıurfa merkezli 7 ilde 7 milyon 560 bin liralık dolandırıcılık

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kendilerini Kamu (Hakim-Savcı-Polis-Asker) personeli olarak tanıtarak iletişim yoluyla nitelikli dolandırıcılık yapan kişilere yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Şanlıurfa merkezli İstanbul, İzmir, Adana, Bursa, Sinop ve Kocaeli illerinde 23 adrese 119 personelin katılımıyla düzenlenen operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 19 cep telefonu, 21 sim kart, 1 laptop ve 2 flas bellek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 18'i çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yapılan incelemede şüphelilerin vatandaşları, 7 milyon 560 bin lira dolandırdığı belirlendi