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Giriş Tarihi: 2.12.2021 21:45

Şanlıurfa polisinden sahte marka operasyonu

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa polisinden sahte marka operasyonu

Şanlıurfa’da ünlü bir telefon markasını taklit ederek aksesuarlarını satan şahıslara yönelik, 3 ayrı adrese eşzamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda telefon aksesuarı ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, ünlü bir telefon markasına ait sahte aksesuar satışı yapan şahıslara yönelik, 3 ayrı adrese eşzamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 14 bin 450 adet şarj adaptörü, 6 bin 399 adet şarj seti, 964 adet telefon bataryası, 610 adet telefon kapağı, 435 adet kasa kapağı, 10 adet kulaklık, 4 adet kablo olmak üzere toplam 22 bin 872 adet telefon aksesuarı ele geçirildi. Polisin yaptığı operasyonda 1 şahıs gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Şanlıurfa polisinden sahte marka operasyonu
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