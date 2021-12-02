Şanlıurfa polisinden sahte marka operasyonu

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, ünlü bir telefon markasına ait sahte aksesuar satışı yapan şahıslara yönelik, 3 ayrı adrese eşzamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 14 bin 450 adet şarj adaptörü, 6 bin 399 adet şarj seti, 964 adet telefon bataryası, 610 adet telefon kapağı, 435 adet kasa kapağı, 10 adet kulaklık, 4 adet kablo olmak üzere toplam 22 bin 872 adet telefon aksesuarı ele geçirildi. Polisin yaptığı operasyonda 1 şahıs gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.