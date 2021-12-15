Şanlıurfa polisinden sokak çetelerine operasyon

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu madde kullanımı ve satışıyla mücadele çalışmaları kapsamında Haliliye ve Eyyübiye ilçelerinde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 45 şüpheli yakalandı.
Adreslerde yapılan aramalarda,30 gram eroin maddesi, 715 gram esrar maddesi, 202 adet captagon hap, 103 adet ectasy hap, 440 gram metamfetamin maddesi, 170 adet sentetik hap,1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet pompalı tüfek, 2 adet hassas terazi ve 6320 TL para ele geçirildi.