Şanlıurfa şehit ailelerinden Diyarbakır annelerine destek ziyareti

Şanlıurfa Şehit Aileleri Dernek Başkanı Mehmet Yavuz, ailelere desteklerini iletmek için bu ziyareti gerçekleştirdiklerini belirtti. "PKK terör örgütü ve onun siyasi uzantıları tarafından parçalanmış ailelerin, bir an evvel çocuklarına kavuşması için onlara destek vermek amacıyla geldik." diyen Yavuz, herkesin, evlatları için eylem yapan ailelere destek vermesi gerektiğini kaydetti.

Mehmet Yavuz, "Kaçırılan çocuklar, günahıyla sevabıyla bizim çocuklarımız. Terör örgütü tarafından kandırılmış, dağa çıkartılmış. Garibanların çocuklarını dağa çıkarıp, bundan rant elde etmeye çalışıyorlar. İnşallah bir an evvel bu çocukları aileleriyle kavuşturacağız. Herkesin bu çocukların ailelerine kavuşması için destek olmasını istiyoruz. Ümit ediyoruz ki bu, en kısa sürede gerçekleşir." ifadelerini kullanarak desteklerden dolayı Şanlıurfa Valiliği ve Aile ve Sosyal Hizmetler il Müdürlüğü'ne Şehit Aileler ve gaziler adına teşekkür etti.