Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa şehit ailelerinden Diyarbakır annelerine destek ziyareti
Giriş Tarihi: 18.2.2022 21:26 Son Güncelleme: 18.2.2022 22:37

Şanlıurfa şehit ailelerinden Diyarbakır annelerine destek ziyareti

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa şehit ailelerinden Diyarbakır annelerine destek ziyareti

Şanlıurfa şehit yakınları ve gaziler, oturma eylemi yapan ailelere destek ziyaretinde bulundu. Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önünde yaptıkları oturma eylemine destek ziyaretleri sürüyor. Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin, partinin il binası önünde 3 Eylül'de başlattıkları oturma eylemi, 900'inci gününe girdi.

Şanlıurfa Şehit Aileleri Dernek Başkanı Mehmet Yavuz, ailelere desteklerini iletmek için bu ziyareti gerçekleştirdiklerini belirtti. "PKK terör örgütü ve onun siyasi uzantıları tarafından parçalanmış ailelerin, bir an evvel çocuklarına kavuşması için onlara destek vermek amacıyla geldik." diyen Yavuz, herkesin, evlatları için eylem yapan ailelere destek vermesi gerektiğini kaydetti.

Mehmet Yavuz, "Kaçırılan çocuklar, günahıyla sevabıyla bizim çocuklarımız. Terör örgütü tarafından kandırılmış, dağa çıkartılmış. Garibanların çocuklarını dağa çıkarıp, bundan rant elde etmeye çalışıyorlar. İnşallah bir an evvel bu çocukları aileleriyle kavuşturacağız. Herkesin bu çocukların ailelerine kavuşması için destek olmasını istiyoruz. Ümit ediyoruz ki bu, en kısa sürede gerçekleşir." ifadelerini kullanarak desteklerden dolayı Şanlıurfa Valiliği ve Aile ve Sosyal Hizmetler il Müdürlüğü'ne Şehit Aileler ve gaziler adına teşekkür etti.

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Şanlıurfa şehit ailelerinden Diyarbakır annelerine destek ziyareti
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