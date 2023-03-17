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Giriş Tarihi: 17.3.2023 10:30 Son Güncelleme: 17.3.2023 10:34

Şanlıurfa selde kaybolan Emir'i arıyor

Şanlıurfa’da sel felaketinden Bozova ve Hilvan ilçelerini bağlayan yolda yaşanan çökme sonucu kontrolden çıkarak sele kapılarak devrilen TIR ve sürücüsü için Atatürk Barajı'nda arama çalışmaları devam ediyor. Aile ise günler önce nişanlandığı öğrenilen gençten gelecek haberi bekliyor.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa selde kaybolan Emir’i arıyor

Şiddetli sağanağın etkili olduğu Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde Yalıntaş Deresi taştı ve ilçeyi Hilvan'a bağlayan kara yolu su altında kaldı. Yol, çökmeler nedeniyle ulaşıma kapandı.

Emin Ergün yönetimindeki TIR o esnada kontrolden çıkarak sele kapılıp devrildi. TIR, sel sularına kapıldı. Şoförün bulunması için Atatürk Barajı Gölü kıyısında botlarla arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Barajda çalışmalar aralıksız sürüyor. Öte yandan genç sürücünün günler öncesinden nişanlandığı ve Diyarbakır dönüşü sele yakalandığı öğrenildi.

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Şanlıurfa selde kaybolan Emir'i arıyor
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