Şanlıurfa selde kaybolan Emir’i arıyor

Şiddetli sağanağın etkili olduğu Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde Yalıntaş Deresi taştı ve ilçeyi Hilvan'a bağlayan kara yolu su altında kaldı. Yol, çökmeler nedeniyle ulaşıma kapandı.
Emin Ergün yönetimindeki TIR o esnada kontrolden çıkarak sele kapılıp devrildi. TIR, sel sularına kapıldı. Şoförün bulunması için Atatürk Barajı Gölü kıyısında botlarla arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Barajda çalışmalar aralıksız sürüyor. Öte yandan genç sürücünün günler öncesinden nişanlandığı ve Diyarbakır dönüşü sele yakalandığı öğrenildi.