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Giriş Tarihi: 15.12.2021 13:43 Son Güncelleme: 15.12.2021 13:46

Şanlıurfa semalarında görsel şov

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa semalarında görsel şov

Şanlıurfa’da gökyüzünde görülen kuş sürüsü, görsel şölen oluşturdu. Adeta buluta dönüşen kuş sürüsü, kentteki binaların üzerinde siyah bir karartı oluşturdu

Haliliye ilçesi 20. zırhlı tugayın çevresinde uçan sığırcık kuşları dans edercesine hareketler sergiledi. Gökyüzünü kaplayan binlerce sığırcık kuşu, yaptıkları uçuşla görsel bir şov sundu. Kuşların gökyüzündeki ilgi çeken görsel şölenini ölümsüzleştirmek isteyen vatandaşlar cep telefonlarının kameralarıyla bu anı kaydetti.

Sürü halinde hareket eden kuşlar uçtuktan sonra ağaçlara konarak bir müddet bekleyip tekrar uçtu. Dakikalarca süren o anlarda binlerce kuşun çıkardığı sesler herkesi hayran bıraktı.

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Şanlıurfa semalarında görsel şov
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