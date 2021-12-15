Şanlıurfa semalarında görsel şov

Haliliye ilçesi 20. zırhlı tugayın çevresinde uçan sığırcık kuşları dans edercesine hareketler sergiledi. Gökyüzünü kaplayan binlerce sığırcık kuşu, yaptıkları uçuşla görsel bir şov sundu. Kuşların gökyüzündeki ilgi çeken görsel şölenini ölümsüzleştirmek isteyen vatandaşlar cep telefonlarının kameralarıyla bu anı kaydetti.

Sürü halinde hareket eden kuşlar uçtuktan sonra ağaçlara konarak bir müddet bekleyip tekrar uçtu. Dakikalarca süren o anlarda binlerce kuşun çıkardığı sesler herkesi hayran bıraktı.