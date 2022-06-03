Sınırda taciz ateşi açan teröristler etkisiz hale getirildi!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Şanlıurfa sınırında bulunan Barış Pınarı Bölgesi'nin de aralarında yer aldığı Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Bölgesi'nde taciz ateşi açan 9 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
MSB'den yapılan açıklamada, "Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam! Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı girişiminde bulunan 9 PKK/YPG'li terörist Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi" denildi.