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Giriş Tarihi: 3.6.2022 12:16 Son Güncelleme: 3.6.2022 12:32

Sınırda taciz ateşi açan teröristler etkisiz hale getirildi!

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Sınırda taciz ateşi açan teröristler etkisiz hale getirildi!

Şanlıurfa sınırında bulunan Barış Pınarı Bölgesi’nin de aralarında bulunduğu Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Bölgesi’nde saldırı girişiminde bulunan 9 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Şanlıurfa sınırında bulunan Barış Pınarı Bölgesi'nin de aralarında yer aldığı Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Bölgesi'nde taciz ateşi açan 9 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB'den yapılan açıklamada, "Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam! Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı girişiminde bulunan 9 PKK/YPG'li terörist Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi" denildi.

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Sınırda taciz ateşi açan teröristler etkisiz hale getirildi!
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