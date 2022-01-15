Şanlıurfa sınırında 44 terörist etkisiz hale getirildi

Şanlıurfa Akçakale'nin karşısında bulunan ve Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Suriye'nin Tel Abyad kentinin, Türkiye sınırına yakın bir noktada askeri aracın geçişi sırasında menfezde patlama meydana geldi. PKK/YPG'li teröristler tarafından daha önceden menfeze yerleştirilen el yapımı patlayıcıların infilak etmesi sonucu sınır hattındaki güvenlik duvarın bir bölümünün yıkıldığı patlamada, askeri araçta bulunan Piyade Teğmen Murat Alyakut (26), Onbaşı Enes Koç ve sözleşmeli Er Ertuğrul Ulupınar şehit oldu.

Akçakale'de teröristler tarafından yerleştirilen EYP'nin patlatılması sonucu şehit olan 3 askerimizin ardından terör örgütüne karşı operasyon başlatıldı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, başlatılan operasyonların ardından konuyla ilgili son dakika açıklamalarında bulundu.

Akar, "Cezalandırma operasyonları sonucunda 44 terörist etkisiz hale getirildi. Yapılan her saldırının misliyle karşılık bulacağından ve hesabının sorulacağından kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.