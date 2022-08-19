Şanlıurfa sınırında 5 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör ile mücadelesi başarılı bir şekilde devam ediyor. Bu kapsam Şanlıurfa sınırında yer alan Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olan 5 PKK/YPG'li terörist, Mehmetçik tarafından etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı; "Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok. Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 5 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi."