Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa sınırında 5 terörist etkisiz hale getirildi
Giriş Tarihi: 19.8.2022 17:02 Son Güncelleme: 19.8.2022 19:58

Şanlıurfa sınırında 5 terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa sınırında 5 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör ile mücadelesi başarılı bir şekilde devam ediyor. Bu kapsam Şanlıurfa sınırında yer alan Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olan 5 PKK/YPG'li terörist, Mehmetçik tarafından etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı; "Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok. Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 5 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi."

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Şanlıurfa sınırında 5 terörist etkisiz hale getirildi
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