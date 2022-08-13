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Giriş Tarihi: 13.8.2022 18:06 Son Güncelleme: 13.8.2022 18:23

Şanlıurfa sınırında etkisiz hale getirildiler

Milli Savunma Bakanlığı, Şanlıurfa sınırı karşısında bulunan Barış Pınarı Bölgesi'ne taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa sınırında etkisiz hale getirildiler

Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Şanlıurfa sınırı karşısında bulunan Barış Pınarı Bölgesi'ne taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK/YPG'li teröristin ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

Bakanlıkta yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirildi. Teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hâle getirmeye devam edeceğiz"

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Şanlıurfa sınırında etkisiz hale getirildiler
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