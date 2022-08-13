Şanlıurfa sınırında etkisiz hale getirildiler

Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Şanlıurfa sınırı karşısında bulunan Barış Pınarı Bölgesi'ne taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK/YPG'li teröristin ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

Bakanlıkta yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirildi. Teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hâle getirmeye devam edeceğiz"