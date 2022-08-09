Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa sınırında saldırı girişiminde bulunan 7 terörist etkisiz hale getirildi
Giriş Tarihi: 9.8.2022 17:25 Son Güncelleme: 9.8.2022 18:32

Şanlıurfa sınırında saldırı girişiminde bulunan 7 terörist etkisiz hale getirildi

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinin karışında bulunan Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olan 7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa sınırında saldırı girişiminde bulunan 7 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan terörle mücadeleye ilişkin yeni bir açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Suriye'nin kuzeyinde; teröristlerin saldırı girişimlerini karşılıksız bırakmadık, bırakmayacağız. Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi." denildi.

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Şanlıurfa sınırında saldırı girişiminde bulunan 7 terörist etkisiz hale getirildi
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