Şanlıurfa sınırında saldırı girişiminde bulunan 7 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan terörle mücadeleye ilişkin yeni bir açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Suriye'nin kuzeyinde; teröristlerin saldırı girişimlerini karşılıksız bırakmadık, bırakmayacağız. Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi." denildi.