Şanlıurfa sınırında sızma girişiminde bulunan 2 terörist etkisiz hale getirildi MSB, Akçakale sınırındaki Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Şanlıurfa'nın Akçakale sınırındaki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. MSB, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verildi.