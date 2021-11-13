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Giriş Tarihi: 13.11.2021 20:23

Şanlıurfa sınırında sızma girişiminde bulunan 2 terörist etkisiz hale getirildi

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa sınırında sızma girişiminde bulunan 2 terörist etkisiz hale getirildi

Şanlıurfa sınırında sızma girişiminde bulunan 2 terörist etkisiz hale getirildi MSB, Akçakale sınırındaki Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Şanlıurfa'nın Akçakale sınırındaki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. MSB, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verildi.

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Şanlıurfa sınırında sızma girişiminde bulunan 2 terörist etkisiz hale getirildi
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