Şanlıurfa sulama kanalı yine can aldı

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı kırsal Kalecik Mahallesi yakınlarında dün yaşanan olayda, 18 yaşındaki Devran Ateş, serinlemek için köyün yakınlarından geçen sulama kanalına girdi. Bir süre sonra gözden kaybolan Ateş için ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekiplerinin yanı sıra su altı arama kurtarma birimi geldi.

Ekipler yaklaşık 5 saatlik çalışmanın ardından gencin cansız bedenine ulaştı. Devran Ateş'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere ambulansla Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.