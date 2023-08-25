Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa sulama kanalı yine can aldı
Giriş Tarihi: 25.8.2023 14:38 Son Güncelleme: 25.8.2023 14:47

Şanlıurfa sulama kanalı yine can aldı

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde serinlemek için sulama kanalına 18 yaşındaki Devran Ateş boğularak hayatını kaybetti.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa sulama kanalı yine can aldı

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı kırsal Kalecik Mahallesi yakınlarında dün yaşanan olayda, 18 yaşındaki Devran Ateş, serinlemek için köyün yakınlarından geçen sulama kanalına girdi. Bir süre sonra gözden kaybolan Ateş için ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekiplerinin yanı sıra su altı arama kurtarma birimi geldi.

Ekipler yaklaşık 5 saatlik çalışmanın ardından gencin cansız bedenine ulaştı. Devran Ateş'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere ambulansla Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Donald Trump teslim oldu! İlk kez bir ABD Başkanı cezaevine girdi
Namaz kılan otobüs yolcusuna hakaret
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Önce Prigojin’in ölüsünü bir görelim
Savunma Sanayii Başkanı Görgün 'Siper' için tarih verdi
Sürpriz yaptı
Sabah.com.tr Bursa'daki TOGG tesislerinde! Yerli otomobil işte böyle üretiliyor! Muhalefetin algı operasyonu çöktü...
Golleri sadece Twente’ye atmadı
SON DAKİKA! Putin Prigojin için ilk kez konuştu: Ciddi hataları vardı...
Son dakika haberi: Fenerbahçe Twente'yi rahat geçti! Kanarya'dan ilk maç gol yağmuru...
ARKADAŞINA GÖNDER
Şanlıurfa sulama kanalı yine can aldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA