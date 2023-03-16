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Giriş Tarihi: 16.3.2023 16:04

Şanlıurfa Valiliğinden sel sonrası çalışmalara ilişkin açıklama

Şanlıurfa Valiliği, dün etkili olan sel baskınları sonucu hayatını kaybeden kişi sayısının 14 olduğunu, kayıp 2 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü, 2 bine yakın ev ve iş yerinde hasar tespiti yapıldığını bildirdi.

Şanlıurfa Valiliğinden sel sonrası çalışmalara ilişkin açıklama

Valilikten yapılan açıklamada kentte son 30 yılda metrekareye düşen ortalama yağış miktarının 57,9 kilogram olduğu, merkez ilçelerine son 2 günde düşen yağış miktarının ise 137,6 kilograma ulaştığı belirtildi.

Şiddetli sağanak yağışla Karakoyun, Cavsak, Karaköprü ve Sırrın derelerinin taşması sonucu sel baskınlarının meydana geldiği ve en çok bu bölgelerin afetten etkilendiği belirtilen açıklamada, dün ve bugün ildeki tüm okul kademelerinde eğitim ve öğretime bir gün ara verildiği, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin idari izinli sayıldığı hatırlatıldı.

"ZARAR VE ZİYAN DEVLETİMİZCE KARŞILANACAKTIR"

Sel felaketinin yaşandığı ilk andan itibaren 7 bin 585 personel ve 1485 araçla tüm ekiplerin teyakkuz halinde çalıştığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İl dışından da ekiplerimize takviye destek olarak 417 personel, 242 araç, 26 bot, 50 dalgıç pompa, 80 motopomp ve 23 dalgıç görevlendirilmiş olup tüm çalışmalar hızla ilerlemektedir. Ayrıca 1600 jandarma personelimiz de sahada görev yapmaktadır. 112 Acil Merkezine bu süreçte toplamda 18 bin 359 ihbar gelmiştir. Afetin ikinci gününde vefat eden vatandaşlarımızın toplam sayısı 14 olup, kayıp 2 vatandaşımızı arama çalışmaları titizlikle devam etmektedir.

Oluşturulan hasar tespit ekiplerimizin saha çalışmaları da aralıksız sürdürülüyor. 2000'e yakın ev ve iş yerimizin hasar tespit çalışmaları yapılmıştır. Selden hasar gören tüm yapıların tespiti yapılarak vatandaşlarımızın zarar ve ziyanları devletimizce karşılanacaktır."

Felakette hayatlarını kaybedenler için taziye, yaralılar için acil şifa dileklerine yer verilen açıklamada hemşehrilerin gelen uyarılara harfiyen uymaları gerektiğine dikkat çekildi.

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Şanlıurfa Valiliğinden sel sonrası çalışmalara ilişkin açıklama
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