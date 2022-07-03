Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa Valisi Ayhan’dan Kızılay ve Diyanet Vakfına kurban bağışı
Giriş Tarihi: 3.7.2022 13:37 Son Güncelleme: 3.7.2022 14:31

Şanlıurfa Valisi Ayhan’dan Kızılay ve Diyanet Vakfına kurban bağışı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa Valisi Ayhan’dan Kızılay ve Diyanet Vakfına kurban bağışı

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Türk Kızılay Şanlıurfa Şubesi ve Diyanet Vakfı’na vekâletini vererek, kurban bağışında bulundu.

Türk Kızılay'ının Kurban Bayramı'nda ihtiyaç sahiplerine teslim edilmek üzere kurban bağışı çalışmalarına başlandığını belirten Türk Kızılay Şanlıurfa Şube Başkanı Ahmet İnan, Şanlıurfa Müftüsü ve Diyanet Vakfı Şube Başkanı Ramazan Tolan, Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan'ı makamında ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Şanlıurfa Valiliği yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; "Türk Kızılayı Şube Başkanı Opr. Dr. Ahmet İnan ve Başkan Vekili M. Emin Kayısı'yı makamında kabul ederek her yıl olduğu gibi bu yıl ki kurbanlarını da her iki kuruluşa bağışladı" dedi.

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Şanlıurfa Valisi Ayhan’dan Kızılay ve Diyanet Vakfına kurban bağışı
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