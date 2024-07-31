Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Suriye’de

Barış Pınarı Harekat Bölgesinde yer alan Suriye'nin Rasulayn ilçesini ziyaret eden Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Türk Silahlı Kuvvetleri yetkililerince karşılandı.

ŞANLIURFA VALİSİ HASAN ŞILDAK, SURİYE'DE İNCELEMELERDE BULUNDU

Huzurun sağlanması adına yürütülen çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi alan Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, danışmanlık hizmetlerini yürüten kamu kuruluşlarının Rasulayn Yerel Meclisi üyelerinin katılımıyla Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirdi.Vali Şıldak, Koordinasyon Toplantısının ardından, Rasulayn'da Güvenlik Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirdi.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, son olarak yapımı tamamlanan Ceylanpınar Gümrük Kapısı'nda incelemede bulundu. Vali Şıldak'ın Suriye'nin Rasulayn ilçesinde yapılan incelemeye Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Erdem Bildirici, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, Vali yardımcıları ile kurum müdürleri eşlik etti.