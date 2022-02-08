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Giriş Tarihi: 8.2.2022 19:58 Son Güncelleme: 8.2.2022 22:01

Şanlıurfa Valisi silahsızlanma çağrısı yaptı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa Valisi silahsızlanma çağrısı yaptı

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, son günlerde ölümle sonuçlanan arazi anlaşmazlıkları ile ilgili çalışma başlattıklarını belirterek, "Bu olayların önüne geçebilmek için hükümetimize ve ilgili bakanlığımıza bir rapor hazırladık" dedi.

Şanlıurfa Valiliği koordinesinde, çeşitli kurumların katılımıyla turizm çeşitliliğinin artırılmasına yönelik protokol düzenlendi. Burada konuşan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, kenti ziyaret eden yerli ve yabancı turist sayısını artırmayı hedeflediklerini söyledi. Vali Erin, kentte son günlerde ölümle sonuçlanan silahlı kavgaların önüne geçilmesine yönelik de çalışma başlattıklarını dile getirdi.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin silahsızlanma çağrısı yaptı. Silahsızlanma çağrısı yapan Vali Abdullah Erin, şunları kaydetti, "Silahsızlanmanın önüne geçmek için çalışma başlattık. Bu sorunun önüne geçebilmek için bilinçlendirme çalışmaları yapacağız. Bu cinayetlerin tamamını mera paylaşımı ve hazine arazilerinin ve sahipsiz alanların paylaşımından kaynaklandığını görüyoruz. Özel mülkiyetten daha çok kamu alanlarının paylaşımından kaynaklıdır. Aynı aile içerisinde bu paylaşımdan dolayı problemler yaşanıyor. Bu olayların önüne geçebilmek için hükümetimize ve ilgili bakanlığımıza bir rapor hazırladık" dedi.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in silahsızlanma çağrısı yaparken Şanlıurfa'da aşiretlerin de destek vereceği bildirildi.

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Şanlıurfa Valisi silahsızlanma çağrısı yaptı
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