Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa'ya getirilen 5 aylık bebek sağlığına kavuştu
Giriş Tarihi: 11.8.2023 16:34 Son Güncelleme: 11.8.2023 17:32

Şanlıurfa'ya getirilen 5 aylık bebek sağlığına kavuştu

Şırnak'ta boğazına çengelli iğne kaçırması sonucu sağlık problemi yaşayan ve Sağlık Bakanlığına bağlı ambulans helikopterle dün Şanlıurfa'ya getirilen 5 aylık bebek, sağlığına kavuştu.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’ya getirilen 5 aylık bebek sağlığına kavuştu

Şırnak'ta boğazına çengelli iğne kaçan Sağlık Bakanlığına bağlı ambulans dün helikopterle Şanlıurfa'ya getirilen 5 aylık bebek, tedavi edildi. İddiaya göre, 5 aylık bebek Mehmet Zeyrek, nefes darlığı çekip fenalaşması üzerine yakınları tarafından hastaneye götürüldü. Hastanede çekilen röntgende bebeğin boğazında çengelli iğne olduğu tespit edildi.

Çengelli iğnenin soluk borusuna kadar ilerlemesi üzerine 5 aylık bebek İl Sağlık Müdürlüğünden ambulans helikopteri ile dün Şanlıurfa'ya getirildi. Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan 5 aylık bebek, sağlığına kavuşarak taburcu oldu

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Şanlıurfa'ya getirilen 5 aylık bebek sağlığına kavuştu
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