Şanlıurfa’ya getirilen 5 aylık bebek sağlığına kavuştu

Şırnak'ta boğazına çengelli iğne kaçan Sağlık Bakanlığına bağlı ambulans dün helikopterle Şanlıurfa'ya getirilen 5 aylık bebek, tedavi edildi. İddiaya göre, 5 aylık bebek Mehmet Zeyrek, nefes darlığı çekip fenalaşması üzerine yakınları tarafından hastaneye götürüldü. Hastanede çekilen röntgende bebeğin boğazında çengelli iğne olduğu tespit edildi.

Çengelli iğnenin soluk borusuna kadar ilerlemesi üzerine 5 aylık bebek İl Sağlık Müdürlüğünden ambulans helikopteri ile dün Şanlıurfa'ya getirildi. Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan 5 aylık bebek, sağlığına kavuşarak taburcu oldu