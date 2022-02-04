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Giriş Tarihi: 4.2.2022 19:02 Son Güncelleme: 4.2.2022 19:13

Şanlıurfa'da 1 kişinin öldüğü silahlı saldırıya 6 gözaltı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da 1 kişinin öldüğü silahlı saldırıya 6 gözaltı

Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde dün silahlı saldırıya uğrayan Osman Özaydın’nın hayatını kaybettiği olayla ilgili polis 6 kişiyi gözaltına alındı.

Olay dün Hilvan ilçesine bağlı Karacurun mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 31 yaşındaki Osman Özaydın evine giderken, sokakta karşılaştığı kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Silahla vurulan Osman Özaydın kanlar içerisinde yere yığılırken, kimliği belirsiz kişi veya kişiler hızla olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekibinin yaptığı müdahalenin ardından Osman Özaydın ambulans ile Hilvan şehit Halil Şiltak Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan Osman Ö., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Osman Özaydın'nın cenazesi, savcının incelemesinin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Polis cinayetle 6 kişiyi gözaltına alındı. Olayın yaşandığı sırada 2 kişiyi gözaltına alınırken, çalışmalarını genişleten polis ekipleri, olaya karıştıklarını tespit ettiği 4 kişiyi de yapılan operasyonla gözaltına aldı. Gözaltına alınan 6 kişinin emniyetteki sorgusunun devam ettiği belirtildi.

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Şanlıurfa'da 1 kişinin öldüğü silahlı saldırıya 6 gözaltı
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