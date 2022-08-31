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Giriş Tarihi: 31.8.2022 14:33 Son Güncelleme: 31.8.2022 14:46

Şanlıurfa’da 1 terörist yakalandı

Terörle Mücadele Daire Başkanlığı Şanlıurfa’da PKK/YPG silahlı terör örgütü üyesinin yakalandığını açıkladı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da 1 terörist yakalandı

Şanlıurfa ve Türkiye genelinde terörle mücadele başarılı operasyonlarla devam ediyor. Yapılan çalışmalar neticesinde Şanlıurfa'da PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü üyesi olan bir şüpheli şahıs yakalandı. Teröristin yakalandığını Terörle Mücadele Daire Başkanlığı resmi sosyal medya hesabından duyurdu.

Başkanlık tarafından yapılan açıklamada; "Başkanlığımız koordinesinde silahlı terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik sürdürülen çalışmalarda; Ankara ilinde 1 şahıs, Gaziantep ilinde 4 şahıs, İzmir ilinde 18 şahıs, ve Şanlıurfa ilinde 1 şahıs olmak üzere toplamda 24 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır." ifadeleri yer aldı.

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Şanlıurfa’da 1 terörist yakalandı
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