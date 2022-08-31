Şanlıurfa’da 1 terörist yakalandı

Şanlıurfa ve Türkiye genelinde terörle mücadele başarılı operasyonlarla devam ediyor. Yapılan çalışmalar neticesinde Şanlıurfa'da PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü üyesi olan bir şüpheli şahıs yakalandı. Teröristin yakalandığını Terörle Mücadele Daire Başkanlığı resmi sosyal medya hesabından duyurdu.

Başkanlık tarafından yapılan açıklamada; "Başkanlığımız koordinesinde silahlı terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik sürdürülen çalışmalarda; Ankara ilinde 1 şahıs, Gaziantep ilinde 4 şahıs, İzmir ilinde 18 şahıs, ve Şanlıurfa ilinde 1 şahıs olmak üzere toplamda 24 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır." ifadeleri yer aldı.