Şanlıurfa’da 11 gün sonra ikinci sel

Şanlıurfa, geçen 15 Mart'ta yaşanan ve 17 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinin izlerini silmeye çalışırken, önceki gün yağan şiddetli sağanakla, cadde ve sokaklar göle dönerken, merkez Eyyübiye ilçesine bağlı Eyyüpnebi ve Muradiye mahallelerinde giriş katlarda bazı evleri su bastı. Evinde mahsur kalan bazı vatandaşları kepçeyle kurtardı. Sülemaniye ve Manci mahallelerinde de bazı ev ve işyerlerinde su baskını yaşandı. Yağış nedeniyle ekili alanlar sular altında kaldı. AFAD, vatandaşlara bilgilendirici mesaj gönderilerek meydana gelen kuvvetli sağanak yağış ve oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım ve dolu yağışı konusunda vatandaşlardan tedbirli olmaları istendi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de 15 Mart'taki sel felaketinde taşan Sırrın ile Cavsak derelerinde incelemelerde bulundu. Bu arada Vali Salih Ayhan adına açılan sahte Twitter hesabından kentte okulların 1 gün tatil edildiği paylaşımı yapıldı. 1 saat sonra paylaşımın fark edilmesi üzerine Ayhan, okullarda eğitimin devam edeceğini, sahte hesap açanlar hakkında yasal işlem yapılacağını duyurdu.Elazığ'da sağanak yağış etkili oldu. Kent merkezinde sokaklar adeta dereye döndü. Sağanak ile birlikte birçok noktayu su bastı. Akçakiraz beldesi Bahçekapı ve Yenice mahallelerinde yaşanan taşkınlarda ev, ahır, okul ve onlarca tarım arazisi zarar gördü. Akçakiraz Belediye Başkanı Sabahattin Kaya, sular altında kalan yapılarda incelemelerde bulundu.SABAH