Şanlıurfa’da 12 yaşındaki çocuk tüfekle vurulmuş olarak bulundu

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesine bağlı Ustahasan Mahallesinde yaşanan olayda, tarlada çalışan çiftçilerin silah sesleri ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yerde hareketsiz yatan çocuğu yaptıkları incelmede hayatını kaybettiği belirledi. Tarlada tüfekle vurulan çocuğun iddiaya göre, ava giden 12 yaşında C.A. olduğu belirlendi. Çocuk olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlattı.