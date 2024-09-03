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Giriş Tarihi: 3.9.2024 09:26 Son Güncelleme: 3.9.2024 09:36

Şanlıurfa’da 13'üncü kattan düşen işçi hayatını kaybetti

Karaköprü’de iddiaya göre, bir inşaatın 13’üncü katından düşen işçi hayatını kaybetti.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da 13’üncü kattan düşen işçi hayatını kaybetti

Olay, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi Doğukent mahallesinde meydan geldi. İddiaya göre, 13 katlı inşaatın son katında çalışan 28 yaşındaki A.E. işçi, dengesini kaybedip beton zemine düştü. İşçinin düştüğünü gören arkadaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Ağır yaralanan işçi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından ambulans ile Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen işçi kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Hayatını kayibeden işçinin cenazesi otopsi işlemleri için Şanlıurfa adli tıp kurumuna kaldırıldı polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Şanlıurfa’da 13'üncü kattan düşen işçi hayatını kaybetti
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