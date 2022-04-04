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Giriş Tarihi: 4.4.2022 10:32 Son Güncelleme: 4.4.2022 10:35

Şanlıurfa'da 14 kişi yaralanmıştı 2 aileyi Vali barıştırdı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da 14 kişi yaralanmıştı 2 aileyi Vali barıştırdı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Uğurlu kırsal Mahallesi’nde dün 2 aile arasında çıkan kavgada 14 kişinin yaralandığı kavganın taraflarını Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin Uğurlu mahalesine giderek barıştırdı.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Uğurlu kırsal Mahallesinde dün akşam meydana gelen olayda aralarında daha önceye dayanan bir husumet bulunan akraba 2 aile, kavga etti. Taş ve sopaların da kullanıldığı kavga nedeniyle bölgeye çok sayıda jandarma ile sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine giden jandarma ekipleri, Şanlıurfa - Akçakale karayolunu trafiğe kapatarak kavgaya TOMA'lardan sıktığı tazyikli su ve biber gazı ile müdahale etti. Kavgada yaralanan 14 kişiden özel araçlarla, diğerleri ise ambulanslarla Şanlıurfa. da bulunan Hastanelere kaldırıldı.

Kavga sonrası bölgeye giden Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, daha önce de bir çok ölümlü kavganın yaşandığı ve evlerin ateşe verildiği mahallede sükunet çağrısında bulundu.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin kavganın taraflarını barıştırmak için harekete geçti. Vali Abdullah Erin'nin talimatıyla Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, kavganın ailelerinin büyükleriyle görüştü. Vali Erin kavga ve sonrasında yaşanan küslüklerin topluma zarar verdiği dile getirip iki aileyi bir araya getirerek dualar eşliğinde barıştırdı. Şanlıurfa valisi Abdullah Erin iki aileye de göstermiş oldukları olgunluktan dolayı teşekkür etti.

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Şanlıurfa'da 14 kişi yaralanmıştı 2 aileyi Vali barıştırdı
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