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Giriş Tarihi: 15.7.2022 11:17 Son Güncelleme: 15.7.2022 11:28

Şanlıurfa'da 15 Temmuz şehidi mezarı başında anıldı!

15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminin 6’ncı yıl dönümü dolayısıyla İstanbul’da şehit düşen Şanlıurfalı üniversite öğrencisi Mustafa Direkli mezarı başında anıldı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da 15 Temmuz şehidi mezarı başında anıldı!

15 Temmuz Şehitleri Anma Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Şanlıurfa'da çeşitli etkinlikler gerçekleştiriliyor. 15 Temmuz 2016 tarihinde askeri darbe girişimine karşı koymak için önünde durduğu tanktan ateş açılması sonucu İstanbul Atatürk Havalimanı'nda şehit düşen Şanlıurfalı üniversite ikinci sınıf öğrencisi 20 yaşındaki Mustafa Direkli için Bediüzaman Aile Mezarlığı'nda bulunan şehitlikte anma programı düzenlendi.

Törene Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Kaytan, 20. Zırhlı Tugay komutanı Oktay Aybuga, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, AK Parti milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Şehit Mustafa Direkli'nin kardeşi Esma Direkli, Muhammed Direkli, Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mehmet Yavuz, İlçe Belediye Başkanları, Başkan Vekilleri, Siyasi Partilerin Temsilcileri, STK'lar ve Kamu Kurum Müdürleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şehit kabirleri ziyaret edildi ve şehitler için dualar edildi. Program Vali Ayhan ve protokol üyelerinin şehitlerin kabirlerine karanfil bırakmasıyla son buldu.

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Şanlıurfa'da 15 Temmuz şehidi mezarı başında anıldı!
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