Şanlıurfa’da 15 Temmuz Şehitleri için Mevlid-i Şerif okundu

15 Temmuz 2016 gecesi yaşanan hain darbe girişimi sonrasında şehit olan demokrasi kahramanlarını anmak ve o gece yaşananları unutmamak, unutturmamak için düzenlenen "15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında, Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan ve il protokolünden oluşan heyet, 15 Temmuz Şehitleri'nin kabirlerini ziyaret etti.

Şanlıurfa Bediüzzaman Aile Mezarlığı'ndaki kabirleri ziyaret ederek dualar eden ve kabirlere çiçek bırakan Vali Ayhan daha sonra 15 Temmuz Şehitleri için Dergâh Camii'nde Cuma namazına müteakiben okutulan mevlid-i şerife iştirak etti.