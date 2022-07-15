Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa'da 15 Temmuz Şehitleri için Mevlid-i Şerif okundu
Giriş Tarihi: 15.7.2022 15:26 Son Güncelleme: 15.7.2022 15:29

Şanlıurfa'da 15 Temmuz Şehitleri için Mevlid-i Şerif okundu

Şanlıurfa'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında Dergâh Camii’nde Mevlid-i Şerif ve hatim programı düzenlendi.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da 15 Temmuz Şehitleri için Mevlid-i Şerif okundu

15 Temmuz 2016 gecesi yaşanan hain darbe girişimi sonrasında şehit olan demokrasi kahramanlarını anmak ve o gece yaşananları unutmamak, unutturmamak için düzenlenen "15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında, Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan ve il protokolünden oluşan heyet, 15 Temmuz Şehitleri'nin kabirlerini ziyaret etti.

Şanlıurfa Bediüzzaman Aile Mezarlığı'ndaki kabirleri ziyaret ederek dualar eden ve kabirlere çiçek bırakan Vali Ayhan daha sonra 15 Temmuz Şehitleri için Dergâh Camii'nde Cuma namazına müteakiben okutulan mevlid-i şerife iştirak etti.

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Şanlıurfa'da 15 Temmuz Şehitleri için Mevlid-i Şerif okundu
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