Şanlıurfa’da 150 araç sular altında

İller Bankası'ndan yardım istedik bize bir makine gönderdiler. O makine ilse suyu tahliye etmeye çalışıyoruz. Ama içeride aşırı derecede bir balçık var. Balçık temizlemek için içeriye motor pompa araçlar ile içeride çalışıyor. Bir an önce otopartaki balçıkları temizleyip vatandaşların araçlarını teslim etmek istiyoruz" dedi.

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