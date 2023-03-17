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Giriş Tarihi: 17.3.2023 11:32 Son Güncelleme: 17.3.2023 11:42

Şanlıurfa’da 150 araç sular altında

Şanlıurfa'da önceki gün afete dönüşen şiddetli yağışlar nedeniyle çoğu semti su bastı, 15 kişi hayatını kaybetti. Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi Otoparkı'nda yaklaşık 150 araç sular altında kaldı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da 150 araç sular altında

Deprem bölgesinde etkili olan şiddetli yağış afete dönüştü ve can kayıplarına yol açtı. Şiddetli yağışlar sonrası oluşan sel nedeniyle Şanlıurfa'da 15 kişi hayatını kaybetti. 1 kişi ise kayıp aranıyor.

Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi yanında bulunan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Müze kapalı otoparkta bulunan 150 araçta hasar oluştu. Su tahliye çalışmasının sürdüğü otoparktaki bazı araçların birbirinin üzerine bindiği görüldü. Sel sularından etkilenen yerler arasında Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'nin kapalı otopark girişinin sel suları nedeniyle yaklaşık 150 araç sular altında kaldı. Araç sahipleri ise otopark önünde araçların biran önce sel suların tahliye edilip araçlarına kavuşmayı bekliyor.

OTOPARKTA 150 ARAÇ SULAR ALTINA

Otopark içeresinde yaklaşık 150 aracın kaldığını belirten Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi BELSAN A.Ş Genel Müdürü Levent Çelik,"Sel nedeniyle otopark su doldu, dünden beri sürekli tahliye etmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz.

İller Bankası'ndan yardım istedik bize bir makine gönderdiler. O makine ilse suyu tahliye etmeye çalışıyoruz. Ama içeride aşırı derecede bir balçık var. Balçık temizlemek için içeriye motor pompa araçlar ile içeride çalışıyor. Bir an önce otopartaki balçıkları temizleyip vatandaşların araçlarını teslim etmek istiyoruz" dedi.

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Şanlıurfa’da 150 araç sular altında
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