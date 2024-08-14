Şanlıurfa’da 16 yaşındaki kızdan 9 gündür haber alınamıyor

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine bağlı Yaslıca Mahallesinde ikamet eden 16 yaşındaki Emine Karaçizmeli, 6 Ağustos Salı günü sabah 6'da evden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. 9 gündür kayıp olan Karaçizmali'nin evden, fıstık tarlasında yevmiye ile çalışmak için çıktığı öğrenildi. Emniyet ve jandarmaya ekiplerine haber veren ailenin endişeli bekleyişi sürüyor.Emine Karaçizmali'nin abisi Reşat Karaçizmali, gören veya duyanların insaniyet namına güvenlik görevlerine bildirmelerini istedi.