Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa’da 16 yaşındaki kızdan 9 gündür haber alınamıyor
Giriş Tarihi: 14.8.2024 18:06 Son Güncelleme: 14.8.2024 20:20

Şanlıurfa’da 16 yaşındaki kızdan 9 gündür haber alınamıyor

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde 16 yaşındaki Emine Karaçizmali, 6 Ağustos günü evden çıktıktan sonra kendisinden bir haber alınamadı. Ailesi gören veya duyanların insaniyet namına kendilerine ulaşmasını istedi.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da 16 yaşındaki kızdan 9 gündür haber alınamıyor

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine bağlı Yaslıca Mahallesinde ikamet eden 16 yaşındaki Emine Karaçizmeli, 6 Ağustos Salı günü sabah 6'da evden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. 9 gündür kayıp olan Karaçizmali'nin evden, fıstık tarlasında yevmiye ile çalışmak için çıktığı öğrenildi. Emniyet ve jandarmaya ekiplerine haber veren ailenin endişeli bekleyişi sürüyor.Emine Karaçizmali'nin abisi Reşat Karaçizmali, gören veya duyanların insaniyet namına güvenlik görevlerine bildirmelerini istedi.

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Şanlıurfa’da 16 yaşındaki kızdan 9 gündür haber alınamıyor
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