Şanlıurfa’da 2 araç çarpıştı, 2’si ağır 5 yaralı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçe Akabe- TOKİ yolunda meydana gelen kazada seyir halinde olan otomobil ile otomobil çarpıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kaza nedeni ile araçlarda toplam 5 kişi sıkıştı. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen İtfaiye ekipleri araçlarda sıkışan vatandaşları çıkarmak için çalışma başlattı.





Kısa süre sonra araçta sıkışan kişiler bulundukları yerden çıkarıldı. 112 Acil Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. Kazda yaralanan 5 kişiden 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza nedeni trafikte aksama yaşandı. Polis ekipleri yol üzerinde geniş güvenlik önlemi aldı. Kazaya karışan araçların bulunduğu yerden kaldırılması ile trafik normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.