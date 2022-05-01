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Giriş Tarihi: 1.5.2022 20:40 Son Güncelleme: 1.5.2022 21:25

Şanlıurfa'da 2 gençten 7 gündür haber alınamıyor

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da 2 gençten 7 gündür haber alınamıyor

Şanlıurfa'da yaşayan 2 öğrenci, 7 gün önce evden çıkıp kayıplara karıştı. Aileler, gençlerden gelecek güzel bir haberi dört gözle beklerken 2 genci İstanbul'da da aramaya başladı.

Şanlıurfa'nın Haliliye İlçesine bağlı Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde yaşayan 16 yaşındaki Muhammed Emin Yürekli, 7 gün önce arkadaşlarıyla buluşmak için evden çıktı ve bir daha geri dönmedi. Ailesi saatlerce ulaşamadığı genç öğrenci için endişelenmeye başladı ve polis ekiplerine ihbarda bulundu.
Yapılan arama çalışmasında Yürekli'nin arkadaşı Musacan İzgün ile en son Şanlıurfa'nın Karaköprü İlçesinin çıkışında bulunan saat kulesinin civarındaki kameralara takıldığı görüldü.

Gençlerden hiçbir ize rastlanmadığı öğrenildi. Polis ekiplerinin gençleri arama çalışması sürerken, ailelerin endişeli bekleyişi de devam ediyor. Aileler ellerinde kayıp olan 2 gencin fotoğrafları ile İstanbul'da aramaya başladılar. Polis ekipleri de kayıp olan 2 genci bulmak için araştırma başlattı.

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Şanlıurfa'da 2 gençten 7 gündür haber alınamıyor
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