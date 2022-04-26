Şanlıurfa’da 2 gündür 2 gençten haber alınmıyor

Şanlıurfa'nın Haliliye İlçesi'ne bağlı Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde yaşayan 16 yaşındaki Muhammed Emin Yürekli, 2 gün önce arkadaşlarıyla buluşmak için evden çıktı ve bir daha geri dönmedi. Ailesi saatlerce ulaşamadığı genç öğrenci için endişelenmeye başladı ve polis ekiplerine ihbarda bulundu.

Yapılan arama çalışmasında Yürekli'nin arkadaşı Musacan İzgün ile en son Şanlıurfa. nın Karaköprü İlçesinin çıkışında bulunan saat kulesinin civarındaki kameralara takıldığı görüldü.



Otogarda yapılan araştırmada da gençlerden hiçbir ize rastlanmadığı öğrenildi. Polis ekiplerinin gençleri arama çalışması sürerken, ailelerin endişeli bekleyişi de devam ediyor. Polis ekipleri kayıp olan 2 genci bulmak için çalışla başlattı