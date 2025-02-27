Şanlıurfa’da 2 kişiyi öldüren zanlı tutuklandı

Olay, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Kısas Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, C.Ö isimli şahıs daha önce aralarında husumet bulunan akrabası Hüseyin Özbay'ın evine gitti. Hüseyin Özbay ile tartışan C.Ö., yanında bulunan pompalı tüfekle Hüseyin ve eşi Dursun Özbay çifti ile çocukları Yusuf ile gelinleri İsmet Özbay'a ateş açtı.

Silah seslerini duyan mahalleli durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, karı-koca Hüseyin ve Dursun Özbay'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı Yusuf ve İsmet Özbay olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan katil zanlısı C.Ö., jandarma komutanlığında işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sevk edilen cinayet zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hüseyin-Dursun Özbay çiftinin cenazeleri ise Kısas Mahallesi'nde toprağa verildi. Yusuf ve İsmet Özbay'ın tedavilerinin Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sürdüğü öğrenildi.