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Giriş Tarihi: 2.7.2023 11:49 Son Güncelleme: 2.7.2023 11:56

Şanlıurfa'da 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü 2 yaralı

Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişide yaralandı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü 2 yaralı

Şanlıurfa- Diyarbakır karayolu Çaylarbaşı kavşağında meydana gelen kazada, İlyas Gülmüş idaresindeki otomobil ile Diyar Samet Atan yönetimindeki otomobil ile Çaylarbaşı kavşağında çarpıştı. Kazada Diyar Samet Atan, İlyas Gülmüş ve Hamza Atan yaralandı. Kazanın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve Jandarma ekibi sevk edildi. Kazada yaralılara Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hilvan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Tedavi altına alınan yaralılardan Diyar Samet Atan burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybeden Diyar Samet Atan'ın cenazesi otopsi işlemleri içih Şanlıurfa adli tıp kurumuna kaldırıldı Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı

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Şanlıurfa'da 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü 2 yaralı
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