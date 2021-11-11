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Giriş Tarihi: 11.11.2021 22:22

Şanlıurfa’da 2 otomobil çarpıştı: 1 yaralı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da 2 otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde otomobilin, seyir halindeki başka bir otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza Şanlıurfa-Adıyaman yolu üzeri Arıkök kırsal mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Servet Ceylan otomobiliyle seyir halindeyken aynı yöne gitmekte olan bir başka otomobile arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Servet Ceylan yaralanırken diğer otomobil sürücüsü yara almadan kurtuldu.


Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Servet Ceylan'a yapılan ilk müdahalenin ardından Bozova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk tedavisi yapılan otomobil sürücüsü Servet Ceylan ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı kaza ile ilgili polis soruşturma başlattı

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Şanlıurfa’da 2 otomobil çarpıştı: 1 yaralı
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