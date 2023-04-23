Şanlıurfa’da 2 otomobil çarpıştı: 10 kişi yaralandı

Kaza Şanlıurfa-Suruç otoyolu gişeler mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen otomobil ile kavşakta dönmeye çalışan başka bir otomobil çarpıştı. Kazada 10 kişi yaralandı. Kazada şoförlerin de aralarında bulunduğu 10 kişi yaralandı.

Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan yaralılar, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Şanlıurfa ve Suruç'taki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Hurdaya dönen otomobiller ise çekici yardımı ile kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.