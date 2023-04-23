Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa’da 2 otomobil çarpıştı: 10 kişi yaralandı
Giriş Tarihi: 23.4.2023 20:46 Son Güncelleme: 23.4.2023 21:32

Şanlıurfa’da 2 otomobil çarpıştı: 10 kişi yaralandı

Şanlıurfa-Suruç otoyolunda iki otomobilin kavşakta çarpıştığı trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da 2 otomobil çarpıştı: 10 kişi yaralandı

Kaza Şanlıurfa-Suruç otoyolu gişeler mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen otomobil ile kavşakta dönmeye çalışan başka bir otomobil çarpıştı. Kazada 10 kişi yaralandı. Kazada şoförlerin de aralarında bulunduğu 10 kişi yaralandı.

Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan yaralılar, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Şanlıurfa ve Suruç'taki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Hurdaya dönen otomobiller ise çekici yardımı ile kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: TOKİ'den İstanbul'da inşa edilecek konutlar hakkında açıklama
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan Gaziantep'te 10 yeni müjde: Proje ve destekleri tek tek açıkladı!
SON DAKİKA: Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu yola çıktı! Başkan Erdoğan'ı selamladı
SON DAKİKA: PKK yanlısından Kürt gence çirkin saldırı! Tepki yağdı: Demek ki neymiş HDP eşittir PKK
Son dakika: Dolmabahçe'de renkli sohbet! Heyecandan bakanlığını unuttu, Başkan Erdoğan'ın yanıtı güldürdü
Kemal Kılıçdaroğlu seçime haftalar kala kontrolü kaybetti: CHP'de liste krizinde çatlak büyüdü! 'Hani o ismi aday yaptırmayacaktın'
Gönül ilişkisi yaşadığı kadın Sırrı Süreyya Önder'i PKK'ya şikayet etti! Mesajlaşmaları ortaya çıktı
SON DAKİKA: HDP'li Ahmet Türk'ten Meral Akşener'e: Varlığımıza alışın...
HDP'li Tiryaki'den flaş çıkış: Kürt sorununun mimarı CHP'dir, burada tartışılacak bir şey yok...
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 7'li koalisyona sert tepki: Türkiye terör örgütlerinin oyuncağı değildir
ARKADAŞINA GÖNDER
Şanlıurfa’da 2 otomobil çarpıştı: 10 kişi yaralandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA