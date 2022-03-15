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Giriş Tarihi: 15.3.2022 09:16 Son Güncelleme: 15.3.2022 09:25

Şanlıurfa'da 2 otomobil çarpıştı: 3'ü çocuk 5 yaralı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da 2 otomobil çarpıştı: 3’ü çocuk 5 yaralı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye' ilçesinde de iki aracın çarpışması sonucu yaşanan kazada 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye İlçesine bağlı Sancaktar Mahallesinde dün gece saatlerinde sürücüsülerinin kimliği öğrenilemeyen iki araç çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada 5 kişinin yaralandığını belirledi. Yaralılardan 3'ünün çocuk olduğu öğrenildi.

Yaralılar Ambulanslarla Mikail K. (25) ve Adam U. (8) Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine Hayrunnisa K. (14) Mahmut Ensar K. (10), ve Kübra K. (17) Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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Şanlıurfa'da 2 otomobil çarpıştı: 3'ü çocuk 5 yaralı
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