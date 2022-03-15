Şanlıurfa’da 2 otomobil çarpıştı: 3’ü çocuk 5 yaralı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye İlçesine bağlı Sancaktar Mahallesinde dün gece saatlerinde sürücüsülerinin kimliği öğrenilemeyen iki araç çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada 5 kişinin yaralandığını belirledi. Yaralılardan 3'ünün çocuk olduğu öğrenildi.

Yaralılar Ambulanslarla Mikail K. (25) ve Adam U. (8) Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine Hayrunnisa K. (14) Mahmut Ensar K. (10), ve Kübra K. (17) Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.