Şanlıurfa’da 2 tır çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

Şanlıurfa- Suruç Karayolu 21. Kilometresinde Halil Akay idaresindeki mısır yüklü tır Gaziantep istikametine seyir halindeyken karşı yönden gelen makarna yüklü tır ile kafa kafaya çarpıştı.

Kazada her iki tır devrilirken makarna ve mısırlar yola saçıldı. Kazada mısır yüklü tır sürücü Halil Akay olay yerinde hayatını kaybederken, Halil Alkan ve Faruk alkan ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve karayolları ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Faruk Alkan, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hayatlarını kaybeden Faruk Alkan ve Halil Akay'ın cansız bedenleri ise cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.