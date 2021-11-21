Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa’da 2 yaşındaki Büşra'nın feci ölümü
Giriş Tarihi: 21.11.2021 17:02 Son Güncelleme: 21.11.2021 17:07

Şanlıurfa’da 2 yaşındaki Büşra'nın feci ölümü

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da 2 yaşındaki Büşra’nın feci ölümü

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde su dolu çukura düşen 2 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Abdurrahman Dede Mahallesinde evlerinin yakınında oyun oynayan Büşra Hamur, su dolu çukura düştü. Çukura düştüğünü fark eden ailesi tarafından yaklaşık bir metre derinliğe su çukuruna düşen Büşra Hamur'u çıkararak Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Büşra, burada doktorların tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Küçük Büşra'nın cenazesi otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Şanlıurfa’da 2 yaşındaki Büşra'nın feci ölümü
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