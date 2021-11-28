Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa’da 20 milyon liralık eroin ele geçirildi: 5 gözaltı
Giriş Tarihi: 28.11.2021 14:23

Şanlıurfa’da 20 milyon liralık eroin ele geçirildi: 5 gözaltı

DHA
Şanlıurfa’da 20 milyon liralık eroin ele geçirildi: 5 gözaltı

Şanlıurfa’da, polisin durdurarak arama yaptığı, inşaat ve yalıtım malzemesi yüklü kamyonette, piyasa değerinin 20 milyon lira olduğu tahmin edilen 217 kilogram eroin ele geçirildi, 5 şüpheli de gözaltına alındı.

Van'dan batı illerine uyuşturucu sevkiyatının yapılacağı ihbarını alan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Şanlıurfa- Diyarbakır yolunda uygulama noktası oluşturdu. Polis ekiplerince inşaat ve yalıtım malzemesi yüklü kamyonet, şüphe üzerine durduruldu. Ekipler, 'Lozen' isimli dedektör köpekle yaptıkları aramada; inşaat malzemeleri arasında, poşetlenmiş 217 kilogram eroin ele geçirdi. Uyuşturucu maddeye el koyan polis Ö.M., Y.S., Ö.S., A.Ö. ve A.S.'yi 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak', 'uyuşturucu madde nakletmek'ten gözaltına aldı. Yalıtım malzemesiyle uyuşturucuyu gizlemeye çalışan şüphelilerin, piyasa değeri 20 milyon lira olduğu tahmin edilen uyuşturucuyu batı illerine ve bir kısmını ise Avrupa'ya gönderecekleri öğrenilirken, soruşturma sürüyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: Müslüme'nin ölümünde skandallar bitmiyor! Hasan Yağal tecavüzden doğan çocuğunu da taciz etmiş!
SON DAKİKA | İl Sağlık Müdürü duyurdu! İstanbul birkaç hafta içerisinde...
Son dakika: Cinayetten aranan eski futbolcu Sezer Öztürk Artvin'de kamyonet kasasında yakalandı! İşte ilk ifadesi...
İzmir'de depremzedelerin yeni ev sevinci
Meçhul sevgiliden yürek yakan mektup
Altın gram fiyatı psikolojik direnci kırdı! Altın fiyatları için yükseliş sürecek mi? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 28 Kasım bugün ne kadar, kaç TL oldu?
Son dakika: Seydikemer'de aile katliamı! Av tüfeği ile dehşet saçtı: 3 ölü
Son dakika: Alıkonulan iş adamından şoke eden sözler! 'Beni Furkancılar kaçırdı'
Son dakika: Erman Toroğlu'ndan çarpıcı Beşiktaş yorumu! "Sergen Yalçın'ın reklam filmi çekmesi..."
SON DAKİKA | Çiftçiye dev destek ödemesi geliyor! 2022 için detaylar netleşti
Kurumlara “anadili gibi” makine çevirisi yapıyor
Kurumlara “anadili gibi” makine çevirisi yapıyor
ARKADAŞINA GÖNDER
Şanlıurfa’da 20 milyon liralık eroin ele geçirildi: 5 gözaltı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA