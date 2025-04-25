Şanlıurfa’da “2025 Aile Yılı” için ilk koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen 2025 Aile Yılı kapsamında, Şanlıurfa'da ilk koordinasyon toplantısı Vali Hasan Şıldak başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantı, Mehmet Akif İnan Konferans Salonu'nda yoğun katılımla yapıldı. Programa, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Sait Ağan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda çift katıldı.

Toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Ardından, "Aile Yılı" tanıtımına özel olarak hazırlanan sinevizyon gösterimi katılımcılarla paylaşıldı.

Toplantıda, 2025 Aile Yılı kapsamında Şanlıurfa'da yürütülecek faaliyetler detaylı şekilde ele alındı. Kurumlar arası iş birliğiyle aile kurumunu güçlendirmeye yönelik planlanan projeler masaya yatırıldı.

Toplantıda konuşan Vali Hasan Şıldak, aile yapısının önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: "Aile, toplumsal yapımızın temeli, kültürümüzün ve değerlerimizin en güçlü taşıyıcısıdır. Bu yaklaşımla 2025 yılında Şanlıurfa'da aile kurumunu güçlendirmek ve ailelerimize her alanda destek sağlamak amacıyla kapsamlı özel çalışmalar yürütüyoruz. Güçlü toplum, güçlü Türkiye, güçlü aile." Programın sonunda Vali Şıldak, toplantıya katılan genç çiftlere katılım sertifikası takdim ederek, aile kurumunun güçlendirilmesine verdikleri katkıdan dolayı teşekkür etti. Programa katılan çiftlere Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, genç çiftlere sertifika verdi.