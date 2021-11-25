Şanlıurfa’da 25 Kasım Dünya Kadına Yönelik Şiddete Karşı uluslararası mücadele günü

HİZMET-İŞ olarak; zamandan bağımsız kalmamız mümkün olamaz. Artık kuşak değişikliklerinin örgütlülüğümüz içinde de yer bulduğu dönemde, üyelerimiz içinde önce Y, zamanla da Z kuşağı çoğunluğu artmaktadır. Bu bağlamda teşkilatımızın ve personellerimizin iş-aile dengesini korumak amacıyla uzmanlarımızla destek veriyoruz. Biz teşkilatımızı, mensuplarımızı, üyelerimizi ve onların ailelerini "büyük hizmet-iş ailesi" olarak tanımlıyor, şiddete karşı kadın erkek farketmeksizin dik duruşumuzu gösteriyoruz.



Ülkemizin geleceğine, refahına, dini inançlarına, birlik ve beraberliğine zarar vermeye çalışan terör örgütlerine ve siyasi uzantılarına karşı yıllardır topyekûn mücadele içerisindeyiz. Türkiye'de 2019'da son 12 ayda 422 kadın, 2020'de son 12 ayda 410 kadın, 2021'de son 11 ayda 310 kadın maruz kaldığı şiddet sebebiyle hayatını kaybetti.



Türkiye; Uluslar arası Çalışma Örgütü'nün işyerlerinde şiddet ve tacizin önlenmesini amaçlayan 190 sayılı sözleşmenin kabulünde öncülük etmelidir. Sözleşmeye öncülük etmek sadece Hükümetin değil, tüm işverenler ve sendikalarında görevi olmalıdır. Kadın toplumun duruşudur. Sessiz çığlıkları tek ses olarak dünya üzerindeki kadın şiddetine "Dur!" diye haykıran güçlü bir sese dönüştürmeliyiz. Konfederasyonumuz ve sendikalarımızla; Diyarbakır Anneleri'nin mücadelesini, evlatlarına kavuşana kadar uluslar arası sendika hareketine seslerini duyurmaya çalışıyor ve desteğimizi bir kez daha buradan yineliyoruz. İnanıyoruz ki azimle seslerini yükselen duyduğumuz "YETER ARTIK" feryadına destek vermek, safları sıklaştırmak, bir ve beraber olduğumuzu göstermek, geleceğimize sahip çıkmak hepimizin vicdani borcudur.



"KADIN TOPLUMUN PARÇASIDIR"



Hareketi karşısında karanlık yapıların yıkılacağına gönülden inanıyoruz. Bizler bugün yine şiddetleri kınıyor, kadın toplumdur, kadın ailedir, kadın tamamlayandır diyoruz. Ailemizin baş tacı kadınlarımız için "ŞİDDETSİZ BİR DÜNYA" diliyoruz" dedi.